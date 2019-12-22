В Днепре легковушка влетела в стену дома, есть пострадавшие

Водитель пытался сбежать с места происшествия, но смог пройти не более ста метров – ему понадобилась помощь медиков.

Утром в воскресенье в Днепре на улице Макарова легковой автомобиль Mitsubishi въехал в здание и перевернулся. Пострадали три человека, сообщает Информатор 22 декабря.

"Авария произошла около 6:00. Автомобиль двигался по улице Макарова в сторону улицы Строителей. Вероятно, водитель не справился с управлением. Свернув влево, он сначала пересек трамвайные пути, затем въехал в столб и в стену. От удара машина перевернулась", – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель пытался сбежать с места происшествия, но смог пройти не более ста метров – ему понадобилась помощь медиков. При этом он был в сознании.

"Очевидцы сообщают, что он был в нетрезвом состоянии. Его, а также двух пассажиров, которые находились в салоне авто, госпитализировали с травмами разной степени в больницы №16 и 56", – пишет издание.

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Также сообщалось, что на трассе Киев-Чоп перевернулся автобус с пассажирами, следовавший в Польшу. Тогда пострадали четыре человека.

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