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Во Львове произошел взрыв в новостройке

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Пострадал рабочий, который самостоятельно выполнял работы по настройке газового котла в квартире.
Взрыв произошел на верхнем этаже дома
Взрыв произошел на верхнем этаже дома
Міськрада Львова

В субботу, 21 декабря, в многоэтажном жилом доме во Львове произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадал один человек, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook в воскресенье, 22 декабря.

"Около 13:00, во Львове по ул. Шевченко, 60, в квартире на 12 этаже двенадцатиэтажного жилого дома (Шевченковский район) произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва получил ожоги лица, шеи, верхних и нижних конечностей II-III степени мужчина 1970 года рождения, который самостоятельно выполнял работы по настройке газового котла", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего госпитализирован в городскую клиническую больницу № 8. При этом в квартире, где произошел взрыв, повреждены три окна, входные двери и ее наружная облицовка.

В горсовете Львова рассказали, что взрыв произошел в новостройке, которая уже была сдана в эксплуатацию, но еще не принята на баланс коммунальных служб.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове произошел взрыв в новостройке

Ранее на этой неделе в Оболонском районе Киева произошел взрыв здания на территории школы №18. В постройке находился котел. Школа осталась без отопления на неопределенный срок.

В Днепре взрыв уничтожил автомобиль и повредил гаражи

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Теги: Львов, фото, взрыв, новострой, новостройки, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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