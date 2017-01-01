Нефедов рассказал, что из "запрещенки" пересылают чаще всего почтой

Чаще всего пограничники находят наркотики, оружие и iPhone.

Украинские пограничники регулярно находят в почтовых отправлениях из-за границы запрещенные товары. Среди них традиционными считаются сигареты, наркотики мелкими партиями и дорогая электроника. Об этом сообщил глава таможенной службы Максим Нефедов в Facebook.

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“Количество посылок все время растет. Это вызов для всех стран, поскольку отправлений десятки миллионов. Что уж говорить о нас, когда большая часть процессов не автоматизирована, не хватает оборудования для сканирования, а часть перевозчиков играют не за государство, а против него“ - отметил Нефедов.

Но ловим, обнаруживаем, изымаем, штрафуем - подчеркнул Нефедов

ТОП-“запрещенки“ на границе в почтовых посылках:

📮 6 кг психотропных веществ из Перу,

📮 оружие и патроны,

📮 iPhone, спрятанные в кофе.

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“Из Украины отправляют часто сигареты. Бывают и культурные ценности - особенно то, что находят черные археологи. В Украину же везут наркотики относительно мелкими партиями, дорогую электронику“ - подытожил Нефедов.

Напомним, на Харьковщине перекрыли крупный канал контрабанды в РФ.

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