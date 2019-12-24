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Молодые учителя получат по 21 тыс грн надбавки - министр Новосад

Комментариев: 1
Надбавка будет выплачена один раз в конце 2020 года.
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
МОН / Facebook

Молодые учителя Украины получат единоразовую надбавку в конце 2020 года в размере 21 тыс грн. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад, пишет Укринформ. 

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Соответствующую выплату утвердил Кабинет министров Украины. По мнению Новосад, молодые учителя являются самой незащищенной категорией, так как у них самые низкие заработные платы. 

“Это те, кто не имеет достаточного опыта работы в школе и, соответственно, не имеют различных доплат, например, за стаж. Поэтому мы ввели возможность им получать единовременную годовую материальную выплату, которую они получат в конце года “, - сказала Новосад.

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По словам министра, система формирования заработных плат учителям будет изменена в апреле 2020 года. По ее мнению, в Украине необходимо оптимизировать систему надбавок и премий. 

“Мы хотим сделать большой оклад - перенести все надбавки и премии в большой оклад, и сделать систему такой, когда учитель получает 70% всего объема своей заработной платы из оклада, а другое надбавками“, - подчеркнула министр.

Как сообщалось, государство тратит до 100 тыс. грн на образование одного ребенка в малонаселенных регионах. 

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Теги: Новосад, молодые учителя, надбавка
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Комментариев (1)
ТТ69    24.12.2019, 15:38
Оценка:  -2
ТТ69
в конце 2020 опять будут попередники виноваты...
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