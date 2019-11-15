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На обучение одного школьника тратится до 100 тыс грн в год - Гончарук

Комментариев: 8
На детей, которые живут в малонаселенных регионах, государство тратит в 5 раз больше.
Гончарук в эфире “Сниданок с 1+1“ ответил на ряд вопросов
Гончарук в эфире “Сниданок с 1+1“ ответил на ряд вопросов
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Государство тратит до 100 тыс. грн на образование одного ребенка в малонаселенных регионах.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал в эфире “Сниданка с 1+1“.

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“На одного ребенка в год государство тратит иногда до 100 тысяч гривен, для того, чтобы он ходил в школу. Тогда как в среднем по системе - мы тратим 20 тысяч гривен. То есть, на детей, которые живут в малонаселенных регионах, мы тратим в пять раз больше. А качество получаем в два раза меньше. Качество образования там низкое. Учитель преподает десять предметов, или больше. И это происходит некачественно. В следующем году мы точно начнем эту ситуацию менять“, - сказал Алексей Гончарук.

Премьер-министр отметил, что в следующем году правительство сосредоточится на молодых учителях.

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“Потому что нам важно, чтобы люди шли в школу, чтобы престижность профессии учителя, она возвращалась. И во вторую очередь, это не менее важно, но я хочу об этом отдельно сказать - нам очень важно сосредоточиться на детках, которые живут в малонаселенных регионах. Потому что они на самом деле очень проигрывают“, - добавил Алексей Гончарук.

Как сообщалось 3 октября, обнародован список школ, где на одного ученика в год тратят по 60 тыс грн из бюджета.

Напомним, в июне более 50 тысяч абитуриентов провалили ВНО по украинскому языку и литературе.

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Теги: школа, образование, бюджет, Гончарут
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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    15.11.2019, 12:59
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
"В следующем году мы точно начнем эту ситуацию менять"

Что именно он собрался менять? Или главное - сказать волшебное слово?

И как понять его слова о качестве? Т.е. ребенок в состоянии усвоить все эти предметы, а учитель не в состоянии? Так может не надо дебилов брать на работу?
ВладиславII    15.11.2019, 12:55
Оценка:  0
ВладиславII
Да ты шо!
Язык как помело...
ВладиславII    15.11.2019, 12:58
Оценка:  0
ВладиславII
А не слишком ли он мал для премьем-министра? Скоро сразу после вуза в Президенты брать будут, а после ПТУ и армейской "срочки" - в министры!
Lyonya-Space    15.11.2019, 12:34
Оценка:  +2
Lyonya-Space
И харя у него слегка педрильная....
ВосставшийИзБана    15.11.2019, 12:55
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Да не слегка, а капитально так.
Doriаn_    15.11.2019, 12:31
Оценка:  +5
Doriаn_
Выпускник Трускавецкого ПТУ отжигает своим образовательным уровнем.
Lyonya-Space    15.11.2019, 12:23
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Бля, ему что подарить калькулятор?
Откуда такие цифры? То зарплату учителям собрался платить по $4 тыс, то это...
Doriаn_    15.11.2019, 12:31
Оценка:  +5
Doriаn_
Лучше подарить ему блок жвачек. Лучше бы он жевал, чем говорил.
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