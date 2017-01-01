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Зеленский уволил сразу двух губернаторов

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Своих должностей лишились главы Львовской и Закарпатской ОГА.
Зеленский уволил сразу двух губернаторов
Зеленский уволил сразу двух губернаторов
Фейсбук ОП

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Президент Владимир Зеленский решил уволить глав областных государственных администраций в Закарпатской и Львовской областях. Об этом он сообщил во время встречи Совета развития общин и территорий, которую транслировала в Фейсбуке пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука.

Президент уволил Маркияна Мальского с должности председателя Львовской ОГА и Игоря Бондаренко – в Закарпатской области.

Не потому, что они какие-то люди не опытные или не чисты на руку, как говорится, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата, - пояснил глава государства, поблагодарив их за работу.

Мальский и Бондаренко возглавляли ОГА с 5 июля 2019 года. На должностях пробыли менее полугода.

Напомним, Зеленский назначил 49 судей в местные суды. Президент издал указы о назначении судей в местные суды.

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Теги: Зеленский, спрезидент, губернатор, Львовская ОГА, Закарпатская ОГА
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