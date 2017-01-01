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Журналисты Одессы выпустили эротический календарь

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Сотрудники издания Думская вместе с профессиональными моделями оригинальным способом показали проблемы города.
Эротический календарь Думской на 2020 год
Эротический календарь Думской на 2020 год
Думская.net

Одесское издание Думская выпустило эротический календарь на 2020 год.

Сотрудницы издания и модели, участвовавшие в съемках, показали все проблемы родного города. 

Отмечается, что собранные средства пойдут на благотворительные проекты и помощь Вооруженным силам Украины. 

Напомним, на прошлой неделе одесский телеканал Думская TV заявил об обыске в своем офисе.

Позже в НАБУ сообщили, что обыски не связаны с деятельностью журналистов. Следственные действия связаны с возможными злоупотреблениями чиновников при продаже здания.

 

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Теги: Одесса, фото, эротика, Журналисты, календарь, эротические фотосессии
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Источник: korrespondent.net

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