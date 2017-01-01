Журналисты Одессы выпустили эротический календарь
Сотрудники издания Думская вместе с профессиональными моделями оригинальным способом показали проблемы города.
Одесское издание Думская выпустило эротический календарь на 2020 год.
Сотрудницы издания и модели, участвовавшие в съемках, показали все проблемы родного города.
Отмечается, что собранные средства пойдут на благотворительные проекты и помощь Вооруженным силам Украины.
Cмотрите фотогалерею: Журналисты Одессы выпустили эротический календарь
Напомним, на прошлой неделе одесский телеканал Думская TV заявил об обыске в своем офисе.
Позже в НАБУ сообщили, что обыски не связаны с деятельностью журналистов. Следственные действия связаны с возможными злоупотреблениями чиновников при продаже здания.
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