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Ударил кадилом: В Харькове пожаловались на священника

Комментариев: 1
Прихожанка с соответствующим заявлением обратилась в полицию .
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Сети появились скриншоты необычного обращения в харьковскую полицию. Женщина обратилась в правоохранителям из-за того, что местный священник ударил ее кадилом по голове. Об этом сообщают Новости N.

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В соответствии со скрином, по улице Механизаторской в Харькове священник ударил прихожанку Елену кадилом по голове. 

Священник ударил заявителя кадилом по голове, рекомендовано 103

Опубликованные в Сети скрины
Опубликованные в Сети скрины
Сеть

Опубликованные в Сети скрины
Опубликованные в Сети скрины
Сеть

 

Важно: информация официально не подтверждена правоохранителями

Ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина в рясе, собирающий деньги “на храм”, напал на женщину.

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Теги: священник, кадило, удар, Харьков
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Комментариев (1)
Кайдаш    26.12.2019, 09:36
Оценка:  +2
Кайдаш
"...а того, кто будет сквернословить в храме Божьем - nepeeбy кадилом без всяких базаров.." (из анекдота)
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