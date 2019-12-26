Ударил кадилом: В Харькове пожаловались на священника
Прихожанка с соответствующим заявлением обратилась в полицию .
В Сети появились скриншоты необычного обращения в харьковскую полицию. Женщина обратилась в правоохранителям из-за того, что местный священник ударил ее кадилом по голове. Об этом сообщают Новости N.
Читай также: Под Одессой бедная женщина нашла на свалке много денег и отдала в храм
В соответствии со скрином, по улице Механизаторской в Харькове священник ударил прихожанку Елену кадилом по голове.
Священник ударил заявителя кадилом по голове, рекомендовано 103
Важно: информация официально не подтверждена правоохранителями
Ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина в рясе, собирающий деньги “на храм”, напал на женщину.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.