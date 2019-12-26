Ударил кадилом: В Харькове пожаловались на священника

Прихожанка с соответствующим заявлением обратилась в полицию .

В Сети появились скриншоты необычного обращения в харьковскую полицию. Женщина обратилась в правоохранителям из-за того, что местный священник ударил ее кадилом по голове. Об этом сообщают Новости N.

Читай также: Под Одессой бедная женщина нашла на свалке много денег и отдала в храм

В соответствии со скрином, по улице Механизаторской в Харькове священник ударил прихожанку Елену кадилом по голове.

Священник ударил заявителя кадилом по голове, рекомендовано 103

Опубликованные в Сети скрины Сеть

Опубликованные в Сети скрины Сеть

Важно: информация официально не подтверждена правоохранителями

Ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина в рясе, собирающий деньги “на храм”, напал на женщину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.