Под Одессой бедная женщина нашла на свалке много денег и отдала в храм

Женщина нашла крупную сумму денег на свалке.

Жительница села Шевченково Одесской области нашла на мусорной свалке матрас, внутри которого оставили зашитой крупную сумму денег.

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Об этом сообщает Обозреватель.

Сообщается, что женщина живет довольно бедно, но не стала присваивать себе эти деньги. Она отдала клад в местную церковь - Иоанно-Богословский храм УПЦ МП.

Точно неизвестно, какую сумму женщина нашла на свалке. По словам местных жителей, "не миллион, но сумма приличная".

Наш батюшка Василий объявил в церкви, что если найдется хозяин, пусть придет и деньги вернут. Но хозяина в живых уже нет, а те, кому досталось его имущество и разные пожитки, вывозили их на свалку и о деньгах даже не знали, поэтому выбросили их вместе с хламом, - рассказали местные.

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Известно, что женщина, которая нашла деньги, очень честная, но очень бедная. На свалку она ходит собирать вещи и остатки выброшенных продуктов.

Местные жители уже попросили священника отдать деньги бедной женщине, чтобы она потратила их на собственные нужды.

В храме сообщили, что на найденный клад не претендуют, а в ближайшее время соберут Совет церкви, пригласят туда семью, нашедшую деньги, и на нем решат, что с ними делать.

Напомним, львовский мусор тайком выбросили в Тернопольской области. Неизвестные лица путем повреждения замка и снятия шлагбаума завезли ориентировочно 10 грузовых автомобилей с мусором на территорию свалки.

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