Бывшие жители города, где находится Чернобыльская АЭС, украсили новогоднюю елку своими детскими фотографиями.

В Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции установили новогоднюю елку. Об этом в среду, 25 декабря, сообщил ZIK.

Отмечается, что елку установили в центре города, под дворцом культуры Энергетик.

Бывшие жители города приехали на церемонию открытия и украсили дерево игрушками и фотографиями с детства.

Cмотрите фотогалерею: В Припяти впервые за 33 года установили елку

Авария на Чернобыльской АЭС. Припять до и после

Ранее сообщалось, что два сталкера пытались встретить Новый год в Чернобыльской зоне. Они были задержаны полицией.

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