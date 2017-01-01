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Сотрудник Нацполиции продавал в РФ секретную информацию

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Следователь Нацполиции продавал засекреченную информацию российской стороне.
Государственное бюро расследований
Государственное бюро расследований
facebook.com

Следователи теруправления ГБР, задержали следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области во время несанкционированного распространения им информации с ограниченным доступом. Об этом сообщает ГБР на своей странице в Facebook

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“Полицейский незаконно распространял информацию с ограниченным доступом в отношении других лиц, которая сохраняется и обрабатывается в специальных автоматизированных подсистем. За такие услуги следователь получил средства в сумме 16350 грн.“ – говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время следствия было установлено, что средства злоумышленник получал с территории РФ. Какую именно информацию продавал полицейский, не уточняется.

Сейчас в отношении следователя открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 362 УК Украины, которое предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Скриншот
Скриншот
facebook.com

Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований пришли за Грановским

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Теги: Нацполиция, ГБР, Россия
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