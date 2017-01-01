В Одессе пьяный мужчина громил припаркованные автомобили
Ночью, 26 декабря, одесские полицейские задержали пьяного мужчину, который громил припаркованные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
Читай также: В Одесской области избили женщину-военнослужащую
Инцидент произошел в одном из дворов на улице Семена Палия. Сотрудники полиции обнаружили четыре побитых автомобиля. Дебошир успел разбить лобовое стекло и повредить щетки стекла. На одной из машин был также деформирован капот и поврежден зеркала бокового вида.
Задержанный признался, что это он повредил автомобили, однако отказался объяснять свои мотивы.
Напомним, в центре Львове водитель таранил полицейских: Опубликовано видео.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.