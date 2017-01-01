В Одессе пьяный мужчина громил припаркованные автомобили

Нетрезвый мужчина повредил четыре автомобиля.

Ночью, 26 декабря, одесские полицейские задержали пьяного мужчину, который громил припаркованные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Инцидент произошел в одном из дворов на улице Семена Палия. Сотрудники полиции обнаружили четыре побитых автомобиля. Дебошир успел разбить лобовое стекло и повредить щетки стекла. На одной из машин был также деформирован капот и поврежден зеркала бокового вида.

Задержанный признался, что это он повредил автомобили, однако отказался объяснять свои мотивы.





Напомним, в центре Львове водитель таранил полицейских: Опубликовано видео.

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