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В Одессе пьяный мужчина громил припаркованные автомобили

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Нетрезвый мужчина повредил четыре автомобиля.
В Одессе пьяный мужчина громил машины
В Одессе пьяный мужчина громил машины
ГУНП в Одесской области

Ночью, 26 декабря, одесские полицейские задержали пьяного мужчину, который громил припаркованные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области. 

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Инцидент произошел в одном из дворов на улице Семена Палия. Сотрудники полиции обнаружили четыре побитых автомобиля. Дебошир успел разбить лобовое стекло и повредить щетки стекла. На одной из машин был также деформирован капот и поврежден зеркала бокового вида.

Задержанный признался, что это он повредил автомобили, однако отказался объяснять свои мотивы.



Напомним, в центре Львове водитель таранил полицейских: Опубликовано видео.

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Теги: Одесса, автомобили, полиция
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