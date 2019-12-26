В центре Львове водитель таранил полицейских: Опубликовано видео

Водителя накануне лишили прав.

Вечером, 25 декабря, в центре Львова правоохранители заметили неправильно припаркованный BMW. Когда на место прибыл эвакуатор, водитель BMW попытался скрыться. Он сбил патрульного и протаранил полицейскую машину, которая заблокировала ему проезд.

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Полицейские через несколько кварталов смогли догнать и задержать нарушителя. Им оказался 31-летний мужчина, которого неоднократно ранее задерживали.



Всего за день до инцидента, Галицкий райсуд Львова лишил его водительских прав на год и оштрафовал на 10 200 грн за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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За попытку скрыться от полицейских на водителя составили протоколы по статье 124 (ДТП), статье 122-2 (невыполнение требований об остановке), статье 122-4 (побег с места аварии) и статье ст.122 ч.3 (нарушение правил остановки стоянки). Кроме того, правоохранители оформили протокол ДТП за наезд на полицейского.





Напомним, под Одессой пьяный водитель избил полицейского.

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