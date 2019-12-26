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В центре Львове водитель таранил полицейских: Опубликовано видео

Комментариев: 1
Водителя накануне лишили прав.
Водитель BMW пытался сбежать от эвакуатора
Водитель BMW пытался сбежать от эвакуатора
скриншот

Вечером, 25 декабря, в центре Львова правоохранители заметили неправильно припаркованный BMW. Когда на место прибыл эвакуатор, водитель BMW попытался скрыться. Он сбил патрульного и протаранил полицейскую машину, которая заблокировала ему проезд. 

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Полицейские через несколько кварталов смогли догнать и задержать нарушителя. Им оказался 31-летний мужчина, которого неоднократно ранее задерживали.

Всего за день до инцидента, Галицкий райсуд Львова лишил его водительских прав на год и оштрафовал на 10 200 грн за вождение в состоянии алкогольного опьянения.  

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За попытку скрыться от полицейских на водителя составили протоколы по статье 124 (ДТП), статье 122-2 (невыполнение требований об остановке), статье 122-4 (побег с места аварии) и статье ст.122 ч.3 (нарушение правил остановки стоянки). Кроме того, правоохранители оформили протокол ДТП за наезд на полицейского.



Напомним, под Одессой пьяный водитель избил полицейского.

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Теги: Львов, пьяный водитель, ДТП, таран, полиция
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Комментариев (1)
Vasya_iz_Ivanovo    26.12.2019, 11:09
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Жду версий, что это был переселенец с Донбаса.
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