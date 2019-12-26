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Запрещенная Компартия отпраздновала день рождения Сталина в Киеве

Комментариев: 8
Представители запрещенной КПУ провели конференцию в честь 140-летия с дня рождения Сталина.
Коммунисты провели конференцию в честь Сталина
Коммунисты провели конференцию в честь Сталина
kpu.ua

21 декабря запрещенная в Украине Коммунистическая партия провела в Киеве научно-практическую конференцию в честь 140 лет с дня рождения Иосифа Сталина. Об этом коммунисты сообщили на своем официальном сайте. 

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Сообщается, что на конференции выступил экс-глава КПУ Петр Симоненнко. Он зачитал доклад “Сталинский опыт социалистических преобразований советской страны“. 

С докладами также выступили экс-нардепы Георгий Буйко и Георгий Крючков, доктор исторических наук Валерий Солдатенко, кандидат исторических наук Анатолий Арсеенко и другие.

Отметим, 16 декабря 2015 года Окружной административный суд города Киева запретил деятельность КПУ.



Напомним, В Институте нацпамяти высказались о перенесении выходного 9 мая.

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Теги: КПУ, Сталин, коммунисты, Симоненко
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Комментариев (8)
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Progenitor_K    26.12.2019, 14:07
Оценка:  +3
Progenitor_K
три старых инвалида.... сталин в гробу плачет
Spellpusha    26.12.2019, 14:09
Оценка:  +3
Spellpusha
нехай поплачить
Spellpusha    26.12.2019, 14:02
Оценка:  +3
Spellpusha
Гітлер не винуватий в тому що сталін напав на Польщу. Гітлер змушений був захищатися від червоної чуми
Эриг    26.12.2019, 14:00
Оценка:  +3
Эриг
Не говорите потом, что вас не предупреждали.
Woodbrother    26.12.2019, 13:49
Оценка:  +5
Woodbrother
Всю эту комуноидную шушеру вывезти в ГУЛАГ, как завещал сралин.
vicinq    26.12.2019, 13:42
Оценка:  -3
vicinq
Расстрелять на..коммунофашисты ПАДАЛЬ
tulchanin    26.12.2019, 13:46
Оценка:  +1
tulchanin
Ага, предварительно "врагами народа" объявить и в "лагеря" сослать. Ну чтоб всем было понятно что вам со Сталиным не по пути и вы другие. =))))
Progenitor_K    26.12.2019, 14:08
Оценка:  +3
Progenitor_K
да фашисты в сотню раз лучше сталинских террористов
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