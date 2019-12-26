Запрещенная Компартия отпраздновала день рождения Сталина в Киеве
21 декабря запрещенная в Украине Коммунистическая партия провела в Киеве научно-практическую конференцию в честь 140 лет с дня рождения Иосифа Сталина. Об этом коммунисты сообщили на своем официальном сайте.
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Сообщается, что на конференции выступил экс-глава КПУ Петр Симоненнко. Он зачитал доклад “Сталинский опыт социалистических преобразований советской страны“.
С докладами также выступили экс-нардепы Георгий Буйко и Георгий Крючков, доктор исторических наук Валерий Солдатенко, кандидат исторических наук Анатолий Арсеенко и другие.
Отметим, 16 декабря 2015 года Окружной административный суд города Киева запретил деятельность КПУ.
Напомним, В Институте нацпамяти высказались о перенесении выходного 9 мая.
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