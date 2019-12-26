СМИ рассказали, кто включен в списки на обмен

В список на обмен попали обвиняемые в совершении теракта в Харькове в 2015 году, "Мариупольские террористы", а также обвиняемый в убийстве спецназовцев Бутрименко.

Россия включила в списки на обмен обвиняемых в совершении теракта в Харькове в 2015 году Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого.. Об этом сообщил прокурор Владимир Лымарь во время заседания суда, передает Громадське.

В связи с этим, прокурор просит суд отпустить их из-под стражи.

"Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены Башлыков, Дворников и Тетюцкий", - заявил он.

Адвокат потерпевших Олег Головков, в свою очередь, выступает против обмена.

Также стало известно, что Октябрьский районный суд Мариуполя изменил меру пресечения "мариупольским террористам" подозреваемым Евгению Дружинину, Александру Стрельниковичу, Виктору Скрипнику и Вячеславу Бирюкову с содержания под стражей на личное обязательство. Все четверо подозреваемых входят в список на обмен. Об этом УНН рассказал адвокат подозреваемых Виталий Омельченко.

Отметим, речь идет о группе террористов под руководством бывшего милиционера по прозвищу "Мангуст", которые в 2014 году захватили два этажа помещения УВД в Мариуполе.

Подозреваемый в причастности к гибели спецназовцев на Донбассе в 2014 году Николай Бутрименко также внесен в список на обмен удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса. Об этом стало известно 26 декабря во время подготовительного заседания Ореховского районного суда Запорожской области, повторно слушает дело Буртименка после апелляции. Во время заседания суда по ходатайству прокуратуры подозреваемому также была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Ранее о согласовании обмена пленными заявил представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

В "ДНР", в свою очередь, заявили, что 27-28 декабря должна пройти процедура верификации людей, которые не хотят принимать участие в обмене. Тогда же будут согласованы списки на обмен.

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