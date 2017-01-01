Вышел последний номер газеты Зеркало недели

Печатная версия издания больше не будет издаваться, но медиа продолжит функционировать в интернете. Газета издавалась с октября 1994 года, а последний выпуск стал 1275-ым по счету.

Газета Зеркало недели выпустила последний печатный номер. Об этом сказано в редакционной статье на сайте ZN.ua в пятницу, 27 декабря.

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“Отшелестели… Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника Зеркало недели. Одна тысяча двести семьдесят п’ятый… Все объяснимо: “бумага“ в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли. Но душу все равно корчит чувство вины. Как-будто мы предаем тех, для кого Зеркало в хаосе перемен, фейков и поверхностности было единственным лакмусом своей нормальности: значит, не только я так думаю, так чувствую, тому же возмущаюсь, на то же надеюсь. Но еженедельник уходит вместе с таянием более невоспроизводимого класса - интеллигенции“, - сказано в материале.

Газета поблагодарила своих читателей и авторов и отметила, что продолжит работу в интернете.

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Первый выпуск газеты Зеркало недели вышел 8 октября 1994 года. Учредителями газеты стали Юрий Орликов, Владимир Мостовой и Юлия Мостовая. С 2011 года Юлия Мостовая является главным редактором издания.

Напомним, что ранее закрылась газета Сегодня. В Украине перестали печатать популярную газету, которая выходила с 1997 года. Последний номер вышел 27 сентября.

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