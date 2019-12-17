И всё-таки Хубло: В России газета потроллила Путина

Шутка про Путина из сериала "Слуга народа" продолжает преследовать российского президента.

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Во вторник, 17 декабря, ежедневная российская газета “Ведомости“ вышла со статьей о президенте Украины Владимире Зеленском на первой полосе. Рядовой журналистский материал остался бы незамеченным широкой общественностью, если бы под портретом Зеленского не красовалась большая “плашка“ с рекламой элитных часов марки Hublot.

Фото газетной страницы опубликовала на своей странице в Фейсбук редактор этой же газеты Ксения Болецкая. Снимок она сопроводила надписью “Передаем привет ТНТ. Просто так получилось“. В этой связи не вполне ясно, нарочно ли газета “потроллила“ президента Владимира Путина, или это действительно забавная случайность.

В чем здесь смысл?

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В самой первой серии первого сезона сериала “Слуга народа“ новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский, изучает каталог дорогих часов. В одно мгновение выбор падает на часы марки Hublot, и премьер-министр, которого сыграл Станислав Баклан, отмечает, что такие часы носит сам Владимир Путин. В ответ герой Зеленского переспрашивает: “Путин – Hublot?“ (читается как “хубло“), что является отсылкой к известному оскорбительному прозвищу российского президента.

Это была лишь одна из рядовых шуток в сериале, но широкую известность она получила буквально несколько дней назад благодаря так называемому “эффекту Стрейзанд“. В начале декабря российский телеканал ТНТ решил начать трансляцию сериала “Слуга народа“ для российских зрителей. При этом шутку про часы марки Hublot при показе в России вырезали, чем сразу же приковали к ней внимание широкой общественности. После этого сериал и вовсе сняли с эфира в России, показав всего три серии.

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