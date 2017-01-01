Дело Майдана: прокуроров исключили из группы и они покинули зал суда

Апелляционный суд Киева рассматривает меру пресечения экс-бойцам"Беркута".

В Апелляционном суде Киева проходит заседание по экс-бойцам "Беркута" скриншот

28 декабря Апелляционный суд Киева продолжает рассмотрение меры пресечения экс-бойцам"Беркута", которых обвиняют в расстрелах на Майдане.

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Судья Васильева зачитала новое постановление Генерального прокурора Руслана Рябошапки об изменении действующей группы прокуроров. Прокуроров Донского, Земскова, Иванова, Симонова, Малашич исключили из группы государственного обвинения и они покинули зал.





Напомним, адвокат заявил, что экс-беркутовцев вычеркнули из списков на обмен

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