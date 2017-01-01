В Украине ввели электронные трудовые книжки

Пенсионный фонд ввел Электронную трудовую книжку, в которой содержится информация об уплаченных страховых взносах с 1998 года.

Пенсионный фонд Украины создал новый сервис Электронная трудовая книжка, который позволяет гражданам просматривать сведения о трудовой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Как отмечается в сообщении, в Электронной трудовой книжке информация отображается о всех трудовых отношениях работника с данным отчетных сведений работодателя. Также содержится информация о уплаченных страховых взносах с 1998 года.

Для граждан - это сервис, который позволяет узнавать подробную информацию о своей трудовой деятельности, а также уплаченных страховых взносах. В случае потери бумажной трудовой книжки не нужно тратить время на восстановление данных, поскольку они будут сохранены в электронном формате.

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Застрахованные лица и работодатели также смогут предоставлять информацию о трудовой деятельности до 1998 года в виде сканированных копий предусмотренных законодательством документов, заверенных квалифицированной электронной подписью. Сейчас Пенсионный фонд Украины разрабатывает соответствующий порядок.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на веб-портале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи.