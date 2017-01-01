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Пицца и бутерброды: Чем кормил Сивохо украинцев во время обмена пленными

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Организаторов и украинцев угощали также полевой кухней.
Среди присутствующих был советник секретаря РНБО Сергей Сивохо
Среди присутствующих был советник секретаря РНБО Сергей Сивохо
Telegram-канал PavlovskyNews

Украинцев кормили полевой едой во время обмена пленными между Украиной и “ЛНР“/“ДНР“. Фотографии с обедом опубликовали в Telegram-канале PavlovskyNews.

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Для того отдыха организаторов и журналистов соорудили специальный шатер. Там и накрыли стол. Среди присутствующих был и советник секретаря РНБО Сергей Сивохо.

Была и полевая кухня
Была и полевая кухня
Telegram-канал PavlovskyNews

Угощали людей бутербродами, пиццей и сладостями. Столы украсили новогодними украшениями. Поставили даже елку.

Украинцев угощали пиццей, бутербродами и сладкой выпечкой. На столах стояли праздничные украшения, а при входе установили новогоднюю елку.

На столе были пицца, сладости, бутерброды
На столе были пицца, сладости, бутерброды
Telegram-канал PavlovskyNews

 

 

Напомним, в Офисе президента сообщили, что обмен пленными завершен.

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Теги: обмен пленными, военнопленные, Сивохо
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