Пицца и бутерброды: Чем кормил Сивохо украинцев во время обмена пленными

Организаторов и украинцев угощали также полевой кухней.

Украинцев кормили полевой едой во время обмена пленными между Украиной и “ЛНР“/“ДНР“. Фотографии с обедом опубликовали в Telegram-канале PavlovskyNews.

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Для того отдыха организаторов и журналистов соорудили специальный шатер. Там и накрыли стол. Среди присутствующих был и советник секретаря РНБО Сергей Сивохо.

Была и полевая кухня Telegram-канал PavlovskyNews

Угощали людей бутербродами, пиццей и сладостями. Столы украсили новогодними украшениями. Поставили даже елку.

Украинцев угощали пиццей, бутербродами и сладкой выпечкой. На столах стояли праздничные украшения, а при входе установили новогоднюю елку.

На столе были пицца, сладости, бутерброды Telegram-канал PavlovskyNews

Напомним, в Офисе президента сообщили, что обмен пленными завершен.

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