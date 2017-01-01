Обмен пленными: гражданских обследуют в Феофании

Все 64 освобожденных гражданских отправлены для медобследования в Феофанию, 12 военных - в госпиталь Минобороны.

Всех освобожденных гражданских украинцев, вернувшихся из ОРДЛО в результате обмена, обследуют в больнице Феофания, сообщает 112 Украина в понедельник, 30 декабря.

"Именно здесь они провели всю ночь, и утром уже должно было начаться их полноценное обследование, и после врачи должны подобрать индивидуальную систему реабилитации для каждого из них. И кроме медиков с освобожденными должны работать еще психологи", - говорится в сообщении.

По словам журналиста, врачи, которые занимаются реабилитацией освобожденных, не дают никаких комментариев.

"Ожидаем, что после того, как проведут все обследования освобожденных, - это будет около обеда, - мы сможем получить хотя бы первые комментарии о том, как именно они себя чувствуют", - отметил корреспондент.

Отметим, освобожденных 12 военных отправили в военный госпиталь.

Напомним, по итогам обмена пленными самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека.

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