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В Киеве неизвестные в масках обстреляли рынок

Комментариев: 1
Злоумышленники стреляли по киоскам в Деснянском районе, после чего бросили на территорию рынка дымовую шашку.
В Киеве ночью произошла стрельба
В Киеве ночью произошла стрельба
АР

В ночь на вторник, 31 декабря, неизвестные обстреляли рынок на столичной Троещине. Также они бросили дымовую шашку, сообщает пресс-служба полиции города.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Драйзера Деснянского района Киева.

"Предварительно установлено: четверо неизвестных в масках забежали на территорию рынка и начали стрелять в киоски, а в один из них бросили дымовую шашку. При осмотре территории эксперты обнаружили несколько стреляных гильз и остатки дымовой шашки. Изъятое направлено для проведения экспертного исследования", - говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что в результате стрельбы никто из граждан не пострадал. Правоохранители открыли дело по статьям о хулиганстве и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Также полицейские устанавливают лиц, причастных к этому событию.

Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина устроил стрельбу на почте. В результате преступления пострадал сотрудник заведения.

А в Техасе (США) неизвестный открыл огонь во время службы в церкви, но был застрелен прихожанами. 

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Теги: Киев, стрельба, полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
tinkerrr    31.12.2019, 15:51
Оценка:  -2
tinkerrr
Шо такое, с фронтом столицу спутали? Бывает
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