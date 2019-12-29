На Запорожье при пожаре погибла мать и двое детей

Молодая мать и ее малолетние дети погибли уже в больнице в результате отравления угарным газом.

В Запорожской области в городе Токмак 2 января в результате пожара погибли 27-летняя женщина и двое ее детей в возрасте 1 и 4 года, о трагедии пишет пресс-центр Нацполиции.

Отмечается, что после тушения пожара двух малолетних детей и их мать доставили в больницу, но их спасти не удалось.

Сообщение о пожаре в квартире в многоэтажном доме поступило в полицию 2 января около 17:25. На месте происшествия работали сотрудники полиции, медики и ГосЧС в Запорожской области.

Спасатели эвакуировали из помещения хозяйку квартиры 1992 года рождения и двух ее сыновей, 2015 и 2018 годов рождения. Пострадавших доставили в больницу, где они скончались.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Сейчас в помещении продолжают работать эксперты, криминалистическая лаборатория, пожарные. Устанавливается причина пожара и все обстоятельства происшествия.

Еще сообщалось, что в Полтавской области взорвался жилой дом. Погиб один человек, еще один получил ожоги.

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