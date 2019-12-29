Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Белоруссия перестала получать нефть от России

Комментариев: 6
Российская сторона перестала поставлять нефть Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин
EPA/UPG

Российская Федерация остановила поставки нефти в Белоруссию, транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет. Об том сообщают российские СМИ. 

Читай также: Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту – Мадуро

По имеющейся информации, контракт на поставку нефти из России до сих пор не были заключены.

“Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены“, - заявил представитель одного из нефтеперерабатывающих заводов.

Текущих запасов нефти хватит, чтобы сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне лишь до середины января.

Официальные представители “Белнефтехим“ прекращение поставок нефти из РФ пока не прокомментировали. 

Читай также: В Кремле отреагировали на критику Лукашенко

Также сообщается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил наладить поставки нефти в страну из альтернативных источников.

Напомним, ранее Россия побила рекорд СССР по добыче нефти

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Белоруссия, Россия, Нефть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    03.01.2020, 12:19
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ДАННАЯ АКЦИЯ СО СТОРОНЫ РОССИИ ПРЕДПРИНЯТА ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО , ЧТОБЫ СИЛЬНО УМНЫЙ БАТЬКА НЕ ПЕРЕПРОДАВАЛ КАК ЭТО СЛУЧАЛОСЬ
НЕ РАЗ , ВТРИДОРОГА КАКАЛАМ ПОЛУЧЕНУЮ ЗА КОПЕЙКИ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ .....
ОБ ЭТОМ КСТАТИ ГОВОРИЛИ УЖЕ ДАВНО , И ВОТ С НОВОГО ГОДА ПОЖАЛУЙСТА ....)))
VSHIVANKA    03.01.2020, 12:23
Оценка:  -3
VSHIVANKA
А ТО ВЕДЬ ЭУРОПЭЙЦИ СЧИТАЮТ СЕБЯ СИЛЬНО УМНЫМИ , ХОТЯТ СКАКАТЬ , ГАВКАТЬ НА РОССИЮ , ДЕЛАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПАКОСТИ , " ВОЕВАТЬ " С НЕЙ , НО ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ПОЛУЧАТЬ КАК ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ ПО СНГ ......)))
СВИНЬИ УКРОПНЫЕ , ВЫ ЖЕ ЭУРОПЭЙЦИ , ЗНАЧИТ БУДЕТЕ ПОКУПАТЬ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ ЦЕНАМ ....)))
Letohradek    03.01.2020, 11:56
Оценка:  +3
Letohradek
Адиннарот и духовные скрепы - они такие ))
Woodbrother    03.01.2020, 11:37
Оценка:  +7
Woodbrother
Белоруская губерния мордора уже на горизонте .
Колишній-східняк    03.01.2020, 11:25
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Прогибаться надо еще сильнее, по самое не могу.
ira0957    03.01.2020, 12:34
Оценка:  0
ira0957
Зачем? Просто платите деньги за товар )
BROKER666    03.01.2020, 11:19
Оценка:  +5
BROKER666
вот теперь и белорусы ощутят что такое мышибратья
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь