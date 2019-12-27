Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту – Мадуро

Стоимость национальной криптовалюты Венесуэлы приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти.



В Венесуэле в 2020 году нефть будет продаваться за криптовалюту Petro. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает

В Венесуэле в 2020 году нефть будет продаваться за криптовалюту Petro. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает El Nacional

"Мы собираемся продавать венесуэльскую нефть за Petro. Мы уже продаем за него венесуэльские железо и сталь. У нас есть подписанный контракт на продажу нефти, стали, железа, алюминия и части добываемого золота за Petro", – сообщил он.



Мадуро отметил, что введение операций с криптовалютой стало ответной мерой на экономические санкции США.



С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.

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