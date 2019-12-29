Гончарук: 50% молодежи не выезжают за пределы своей области

Правительство планирует повысить мобильность украинской молодежи.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что 50% украинской молодежи не выезжают за пределы своей области. Правительство намерено повысить социальную активность молодых украинцев. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

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“Правительство создает условия, чтобы молодежь была социально активной, самостоятельной. Мы хотим изменить ситуацию, когда едва ли не больше половины молодых людей за последние три года не выезжало за пределы области. Мобильность - положительно влияет и на экономику, и на производительность труда“, - заявил Алексей Гончарук.

Первые пилотные проекты будут запущены в апреле 2020 года

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“На первом этапе будет разработана нормативно-правовая база и концепции программы мобильности молодежи. Уже с апреля этого года - будут запускаться пилотные проекты между несколькими регионами“ - отметил премьер-министр

Полноценно программа заработает до конца года

Напомним, Гончарук назвал достижения Кабмина в 2019 году.

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