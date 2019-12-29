Стало известно, сколько Зеленскому принес "Квартал 95" в 2019 году

Президент указал в декларации доходы от своего бизнеса за прошлый год.

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Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4,8 млн гривен роялти от “Квартала 95“. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Изменения президент внес в пятницу, 3 января. В частности, Зеленский указал, что 27 декабря 2019 года получил от “Квартала 95“ 4 млн 880 тыс. гривен роялти и 104 тыс. гривен компенсации за пользование торговой маркой.

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Полная декларация о доходах за 2019 год должна быть заполнена президентом до апреля.

Согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тыс. гривен роялти от “Квартала 95“, а за 2018 - 4 тыс. гривен.

За 2018 год Зеленский задекларировал 9,7 млн гривен доходов, а за 2017 - 7,3 млн гривен.

Напомним, Дубилет хочет повышения зарплат для министров, поскольку они привыкли к высоким зарплатам. По его словам, он получает 15 тыс в месяц, а живет на доходы от бизнеса.

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