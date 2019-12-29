Запрещенному российскому актеру Сватов разрешили въезд в Украину - СМИ

СБУ разрешила въезд в Украину Федору Добронравову еще в июне 2019 года. Тогда суд признал незаконным ограничение актеру права на въезд в страну.

СБУ разрешила въезд на территорию Украины российскому актеру Федору Добронравову. Об этом со ссылкой на ответ ведомства на журналистский запрос сообщают Укрїнські новини в пятницу, 3 января.

Согласно опубликованному ответу, запрет был отменен еще в июне 2019 года. Такое решение принял суд, признав ограничение Добронравову на въезд в страну незаконным.

Напомним, в ноябре 2017 года Добронравову запретили въезд в Украину на три года за поддержку аннексии Крыма и незаконные с точки зрения украинского законодательства посещения территории полуострова.

В январе 2018 года телеканал 1+1 оспорил запрет на въезд для Добронравова. В марте 2019 года Окружной админсуд Киева снял запрет на въезду в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

Тем не менее, 8 апреля 2019 года Добронравов снова выступил в аннексированном Крыму.

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