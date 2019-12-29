Минздрав утвердил перечень лекарств для закупки в 2020 году

Сумма, предусмотренная в госбюджете на приобретение лекарств, является рекордной, подчеркнули в ведомстве.

Утвержден перечень лекарств для закупки в 2020 году facebook.com/moz.ukr

Министерство здравохранения утвердило перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые будут закупаться за средства государственного бюджета в 2020 году. Об этом 3 января сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на закупки лекарств в 2020 году в бюджете предусмотрено около 9,7 миллиарда гривен, что на 3,2 миллиарда больше, чем в прошлом году.

По данным Минздрава, этих средств вместе со снижением цен на ряд препаратов хватит на обеспечение практически полной потребности по всем 38 направлениям.

При этом расширение перечня закупок возможно тогда, когда Минздрав обеспечит лекарствами всех пациентов по уже существующим направлениям.

"Такой подход обеспечивает равный и гарантированный доступ к медицинской помощи и не позволяет уменьшать доступ к лечению для тех пациентов, которые уже получают лечение", - подчеркнули в министерстве.

В 2020 году новые препараты будут закуплены для пациентов с туберкулезом, раком почек, легких и крови, с ВИЧ и СПИД. Дети младшего возраста с пересаженными органами получат доступ к редким формам иммуносупрессивных препаратов.

Также будут закуплены расходные материалы для развития системы донорства крови.

В Минздраве подчеркнули, что для подготовки нового перечня были привлечены эксперты и проведена работа по анализу динамики цен на лекарственные средства, а также изучены лучшие мировые практики публичных закупок.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада продлила международные закупки лекарств еще на два года.

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