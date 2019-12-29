В МВД рассказали о новшествах для электрокаров

Новый закон упрощает доступ к зарядным станциям для электромобилей, а также вводит штраф за парковку на этих станциях.

В МВД разъяснили, что ждет владельцев электрокаров в 2020 году itc.ua

С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей". В Министерстве внутренних дел разъяснили, какие изменения он предусматривает для владельцев электрокаров. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Во-первых: это Закон вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "О дорожном движении", которые позволят законодательно защитить право водителей, чьи транспортные средства оснащены электрическими двигателями, на доступ к зарядных станций для электромобилей. Во-вторых законом дополнен новыми частями статьи 122 КУоАП и 152-1 КУоАП", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что теперь остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, оснащенных одним или несколькими электрическими двигателями, а также создание препятствий водителям транспортных средств, оснащенных одним или несколькими электрическими двигателями, в остановке или стоянке - влекут за собой наложение штрафа в размере от 340 до 510 гривен.

Кроме того, отмечается, что парковка транспортных средств на местах, предназначенных для парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями также влечет за собой наложение штрафа от 340 до 510 гривен.

"В-третьих: предполагается введение для транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями специальных номеров с зеленым цветом шрифта, а также внедрение новых дорожных знаков: "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Украине резко вырос спрос на электрокары. За 10 месяцев 2019 года украинцы купили и поставили на учет 6247 электромобилей. Спрос на легковые электромобили вырос на 47%.

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