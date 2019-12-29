Рябошапка взял себе в замы Чумака
Виктор Чумак был уволен с должности военного прокурора после ликвидации военной прокуратуры.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его в качестве заместителя генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Решение об увольнении с должности военного прокурора были принято в связи с ликвидацией военной прокуратуры в свящи с реформой Генпрокуратуры, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора.
Напомним, 2 января в Украине начинает работу Офис генпрокурора. Новый орган создан в соответствии с законом о реформе прокуратуры на месте ликвидированной Генеральной прокуратуры.
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