Рябошапка взял себе в замы Чумака

Виктор Чумак был уволен с должности военного прокурора после ликвидации военной прокуратуры.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его в качестве заместителя генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Решение об увольнении с должности военного прокурора были принято в связи с ликвидацией военной прокуратуры в свящи с реформой Генпрокуратуры, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора.

Напомним, 2 января в Украине начинает работу Офис генпрокурора. Новый орган создан в соответствии с законом о реформе прокуратуры на месте ликвидированной Генеральной прокуратуры.

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