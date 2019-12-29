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Рябошапка взял себе в замы Чумака

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Виктор Чумак был уволен с должности военного прокурора после ликвидации военной прокуратуры.
Рябошапка назначил Чумака заместителем генпрокурора
Рябошапка назначил Чумака заместителем генпрокурора
facebook.com/vik.chumak

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его в качестве заместителя генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Решение об увольнении с должности военного прокурора были принято в связи с ликвидацией военной прокуратуры в свящи с реформой Генпрокуратуры, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора. 

Напомним, 2 января в Украине начинает работу Офис генпрокурора. Новый орган создан в соответствии с законом о реформе прокуратуры на месте ликвидированной Генеральной прокуратуры.

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Теги: Генпрокуратура, ГПУ, назначение, генпрокурор, Виктор Чумак, Руслан Рябошапка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
alex-zol    04.01.2020, 15:25
Оценка:  -2
alex-zol
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