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В погранслужбе объяснили, почему пустили в Украину певца Dr.Alban

Комментариев: 5
Ранее певцу был закрыт въезд из-за его концертов в оккупированном Крыму.
Dr. Alban и Зеленский
Dr. Alban и Зеленский
instagram.com/dralbanofficial

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Президент Украины Владимир Зеленский никоим образом не влиял на допуск в Украину певца, который посещал оккупированный Крым. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Государственную границу он пересекал в соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. При этом подчеркиваю – вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никак на решение охранников границы касательно пропуска или непропуска лиц не влияет никто, в том числе и Президент Украины, - говорится в сообщении.

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По его словам, Госпогранслужба может отказать иностранцу в пересечении границы, если будет получено соответствующее поручение от правоохранительных органов. Однако в случае отсутствия такого поручения и при условии наличия у иностранца необходимых документов, он может быть пропущен в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что Украину посетил шведский певец Dr. Alban, которому из-за выступлений в оккупированном Крыму был закрыт въезд в Украину. Сам певец сообщил, что въезд для него открыли после вмешательства президента.

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Теги: певец, Крым, Госпогранслужба, ГПСУ, Зеленский, президент
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Комментариев (5)
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farfalle    05.01.2020, 16:03
Оценка:  -3
farfalle
Закон един для всех - блеяли свиньи))
MykRom    05.01.2020, 15:12
Оценка:  +4
MykRom
"никоим образом не влиял!
"не влияет никто, в том числе и Президент Украины"
"Сам певец сообщил, что въезд для него открыли после вмешательства президента."
Выбирайте, что нравится. Мне нравится "никто, в том числе и Президент Украины".
"Путин - Хубло". Да какая разница!
Npc7777    05.01.2020, 15:12
Оценка:  -5
Npc7777
Опять кастрюль параноя про оккупацию преследует ..... Крым был деоккупирован пять с половиной лет назад .
vingorski    05.01.2020, 15:04
Оценка:  +2
vingorski
молодцы. но пропустив его в украину надо было сообщить в мвд что бы его же арестовали.
xapi3mat    05.01.2020, 14:50
Оценка:  +2
xapi3mat
студент из нигерии спел как то 30 лет назад одну песенку пра жизнь
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