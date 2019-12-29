В погранслужбе объяснили, почему пустили в Украину певца Dr.Alban

Ранее певцу был закрыт въезд из-за его концертов в оккупированном Крыму.

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Президент Украины Владимир Зеленский никоим образом не влиял на допуск в Украину певца, который посещал оккупированный Крым. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Государственную границу он пересекал в соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. При этом подчеркиваю – вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никак на решение охранников границы касательно пропуска или непропуска лиц не влияет никто, в том числе и Президент Украины, - говорится в сообщении.

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По его словам, Госпогранслужба может отказать иностранцу в пересечении границы, если будет получено соответствующее поручение от правоохранительных органов. Однако в случае отсутствия такого поручения и при условии наличия у иностранца необходимых документов, он может быть пропущен в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что Украину посетил шведский певец Dr. Alban, которому из-за выступлений в оккупированном Крыму был закрыт въезд в Украину. Сам певец сообщил, что въезд для него открыли после вмешательства президента.

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