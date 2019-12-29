Почти 450 нелегальных АЗС ликвидировали в Украине

Правоохранители проверили 787 заправок по всей Украине, из них 439 оказались нелегальными и теперь закрыты.

В Украине закрыли около 450 нелегальных АЗС

В Украине ликвидировали 439 нелегальных АЗС в рамках борьбы с незаконным оборотом горючего. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook в воскресенье, 5 января.

К работе по устранению нелегальных АЗС привлечено руководство всех областных государственных администраций, рассказал премьер.

"Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 - демонтировано и арестованы 275,4 тонн горючего", - отметил Гончарук.

Напомним, что Кабмин объявил войну нелегальным АЗС. Премьер Алексей Гончарук дал поручение фискалам и правоохранителям до 9 января закрыть все нелегальные заправки в Украине.

Ранее в СБУ заявили, что пресекли деятельность почти 300 нелегальных АЗС во всех регионах страны. За два года сумма неуплаченных заправками налогов превысила 10 млрд гривен.

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