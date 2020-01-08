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В Украине резко упало оформление загранпаспортов

Комментариев: 5
Миграционная служба Украины отметила резкое падение оформления биометрических загранпаспортов.
В 2019 году загранпаспорт получили 3, 5 млн человек
В 2019 году загранпаспорт получили 3, 5 млн человек
ГМС
 
За прошлый год в Украине снизилась тенденция по оформлению биометрических иностранных паспортов, говорится в сообщении миграционной службы в Facebook в среду, 8 января.
 
Отмечается, что в 2019 году украинцы оформили 3,5 млн загранпаспортов. В течение 2018 года в Украине было оформлено более 4,8 млн иностранных биометрических паспортов.
 
"В общем, в 2019 году оформлено: 1 589 004 ID-карты и 3 513 986 загранпаспортов", - говорится в сообщении.
 
В Государственной миграционной службе добавили, что по сравнению с декабрем 2018 года в 2019 году оформлено: ID-карт - меньше на 5%, загранпаспортов - меньше на 26%.
 
Как известно, в декабре украинский МИД заявил, что теперь для поездок в Россию при себе нужно иметь загранпаспорт.
 
Напомним, в июле 2019 года оформление загранпаспортов в Украине подорожало. За иностранный биометрический паспорт нужно платить около 700 грн.

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Теги: загранпаспорт, биометрический паспорт, Миграционная служба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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barakuda*777    08.01.2020, 20:01
Оценка:  +1
barakuda*777
Бабушкам паспорт уже не нужен.
CasperW    08.01.2020, 19:44
Оценка:  +10
CasperW
Каждый 5 гражданин уже с загранпаспортом (действителен 10 лет, кроме детского). Выходит количество упало, потому что те, кому он нужен уже почти все оформили.
bertal    08.01.2020, 20:01
Оценка:  +2
bertal
дебилам, этого не понять))) они думали что все население выедет на заработки в Европу и землю можно свободно продать)))))
CasperW    08.01.2020, 20:09
Оценка:  0
CasperW
Я просто причину объяснил. Сам я за рынок земли, независимо от того, зебил я или потрохобот. И причиной есть то, что сейчас эти все недоолигархи, которые эту землю берут в аренду имеют людей: когда хотят, тогда и платят за пай. Дошло до того, что если ты хочешь передать в аренду кому то другому, то
CasperW    08.01.2020, 20:11
Оценка:  0
CasperW
выплачивает только 3 тыс грн (при средней 8-12 тыс. грн). При рынке земли это все поднимется в цене, так как сюда смогут зайти конкуренты. А продавать никого не заставляют.
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