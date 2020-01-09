Новости для Донбасса. Что покажет новый телеканал

Государственный телеканал для временно оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля, контентом с каналом поделятся отечественные медиагруппы.

О желании создать специальный телеканал для оккупированных территорий Донбасса и с его помощью способствовать их реинтеграции Владимир Зеленский рассказывал еще во время своей предвыборной кампании.

И вот такой телеканал должен заработать с 15 февраля. Как он будет подавать сигнал в оккупированные районы, и обходить блокировку, до сих пор не очень понятно. Зато в госбюджете-2020 расходы на канал уже предусмотрены.

Что покажут

Канал создается на базе канала UA|TV. Директора нового телеканала выберут путем конкурсного отбора в январе. К тому моменту исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.

Руководителем информационного вещания станет бывшая главный редактор 24 канала Елена Трибушная.

На первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства.

Окончательная концепция вещания будет утверждена после избрания руководителя телеканала

Задача

Новый канал должен донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними, говорят в Министерстве культуры, молодежи и спорта.

По словам министра Владимира Бородянского, этот канал будет вещать только на временно оккупированных территориях и использовать как русский, так и украинский язык.

“Цель нового телеканала — вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение, получать объективную информацию о своей стране и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы”, — подчеркнула Елена Трибушная.

По словам Трибушной, власти решили начать запуск канала с развлекательных программ, чтобы "вернуть жителей неподконтрольных территорий в украинский контекст". Позднее в информационной части добавится по семь выпусков новостей в день, вечером будет выходить итоговый выпуск.

Сколько это стоит

На информационную политику в Министерстве культуры на 2020 год заложили 2,6 миллиардов гривен. Статья расходов на "защиту информпространства, Укринформ и канал UATV”, на базе которого создается новый государственный телеканал, – 569 миллионов гривен.

Какую точно сумму потратят на сам новый госканал – неизвестно. Однако ранее министр культуры Владимир Бородянский заявлял, что его бюджет будет превышать 400 миллионов гривен.

Где будут вещать

В руководстве канала подчеркивают, что он будет вещать только на неподконтрольную территорию Донбасса. "Технически мы можем покрыть 80% этой территории", – заявила Трибушная. И допустила, что в дальнейшем канал будет вещать и на Крым.

При этом и на Донбассе, и в Крыму сигнал украинских телеканалов блокируется. "Проводятся интенсивные организационно-технические меры по повышению уровня блокировки доступа местных жителей к эфирному вещанию украинских радио и телевизионных каналов”, - сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины летом 2019 года.

Есть сомнения

По мнению политолога Руслана Бортника, запуск канала для Донбасса – имитация информационной и гуманитарной политики в отношении неподконтрольных Украине территорий.

"Вся эта ситуация с каналом для Донбасса напоминает мне 2014-2015 годы, когда создавалось Министерство информационной политики. Экс-президент Петр Порошенко создал новую структуру, которая тоже имитировала государственную информполитику, а по факту – распиливала деньги. Сегодня история повторяется", – сказал Бортник в комментарии изданию Страна.юа.

Украинский медиаэксперт Алексей Мустафин полагает, что новый телеканал все равно не сможет конкурировать с многочисленными российскими СМИ.

А вот экс-заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова считает, что идея с новым телеканалом может иметь успех.

“Я думаю, это не такая и плохая идея. Будут его (телеканал) смотреть или нет, зависит от того, насколько интересный контент будет на этом канале для аудитории. Мне кажется, если там будут развлекательные программы, то смотреть со спутника его будут с удовольствием, а спутник заблокировать невозможно”, - пояснила она в комментарии Радио Свобода.

Хотя, например, нардеп от партии Слуга Народа Макс Бужанский сомневается в целесообразности демонстрации развлекательного контента на канале для Донбасса.

"Они не скучают, как можно было бы заметить за эти 6 лет. И ждут от нас вовсе не развлекательного контента... В первую очередь о том, что уличные банды вне закона, что бандиты в тюрьмах, что монополия на насилие только у государства, что экономикой занимаются профессионалы... Развлекательный контент, простите, будет выглядеть немного по-дебильному. И унижать - как нас, так и их", - считает он.