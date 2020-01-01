ВНО для учителей-2020: Как проверят знания педагогов

В сертификации смогут принять участие 2 тысячи учителей. Регистрация стартует 15 января.

С 15 по 31 января 2020 года в соответствии с приказом МОН учителя начальных классов могут подать заявку на участие в Сертификации-2020. Количество мест увеличено до 2 тысяч. Все те, кто успешно пройдут Сертификацию, получат прибавку к зарплате в размере 20%. Об этом сообщает МОН.

Сертификация будет проходить в 3 этапа:

Независимое тестирование - ВНО для учителей. Самооценка собственного педагогического мастерства. Изучение экспертами практического опыта работы участников.

На каждом этапе будет проводиться отсеивание участников с неудовлетворительными результатами. Каждый учитель может добровольно отказаться от Сертификации на любом ее этапе.

Как зарегистрироваться в Сертификации-2020?

Читай также: Будут получать надбавку: Для украинских учителей ВНО станет обязательным

Первым шагом является сбор всех необходимых документов - оформление заявки на сайте УЦОКО, копия паспорта, ИНН. Также нужна справка из учебного заведения, в котором работает учитель. В документе следует указать ФИО, должность с уточнением специальности, стаж общий и на занимаемой должности, специальность по диплому, квалификационную категорию и педагогическое звание (при наличии).

В будущем Сертификация станет обязательной и заменит Аттестацию - подчеркнули в МОН

Как зарегистрироваться на Сертификацию учителей 2020 МОН

Второй шаг - отправка документов в соответствующий РЦОКО заказным почтовым отправлением или самостоятельно. Дата подачи документов определяется по отпечатку штемпеля отправления на конверте. В случае доставки лично - днем ​​получения.

Подробная информация о Сертификации 2020 указана в Положении по ссылке

Читай также: “Унижала“: Полицейские взялись за школьную учительницу

Как сообщалось, государство тратит до 100 тыс. грн на образование одного ребенка в малонаселенных регионах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram