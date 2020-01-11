Лидера профсоюза горняков избили в Кривом Роге

На мужчину напали возле шахты Юбилейная. По словам пострадавшего, один из нападавших бил его кастетом в лицо и грудь, а второй пытался ударить ножом, но его удалось нейтрализовать газовым баллончиком.

Неизвестные в Кривом Роге напали на председателя первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины ЧАО Сухая Балка Сергея Барабашука. Об этом в Facebook заявил председатель НПГУ Михаил Волынец в субботу, 11 января.

"Сегодня (10 января - ред.) в 21.30 возле шахты Юбилейная произошло нападение на председателя первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины ЧАО Сухая Балка Сергея Барабашука", - сказано в посте Волынца.

По его словам, один из нападавших бил кастетом Барабашука в лицо и грудь, а второй пытался ударить его ножом, но Барабашуку удалось нейтрализовать его с помощью газового баллончика.

Полиция задержала злоумышленников. Проводятся следственные действия.

Напомним, что ранее в декабре в Украине зафиксировали девять нападений на журналистов. Семь случаев насилия против работников прессы произошло в Киеве, еще два во Львове. Большинство жертв нападений - женщины.

Также сообщалось, что в Кривом Роге мужчина напал на полицейских в зале суда. Нарушитель начал сопротивляться, когда полицейские выводили его из зала суда. Он нанес им телесные повреждения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet