Зеленский обсудил с Макроном расшифровку черных ящиков

Президент Франции пообещал способствовать всестороннему расследованию авиакатастрофы и привлечению к ответственности виновных.

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в субботу, 11 января, переговорили о крушении украинского самолета в Иране и обсудили ряд других вопросов двустороннего сотрудничества.Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков сбитого самолета. Эммануэль Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. Он сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны отметили, что такое быстрое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.

В свою очередь Зеленский поблагодарил французского коллегу за соболезнования в связи с катастрофой самолета в Иране.

Лидеры двух стран также обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже. Зеленский проинформировал президента Франции об актуальной ситуации с безопасностью в Донбассе. Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог.

Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время.

Ранее Зеленский обсудил с лидером Ирана обстоятельства крушение украинского самолета.

Напомним, КСИР взял ответственность за сбитый самолет МАУ. Ранее иранские военные признали, что ошибочно сбили украинский пассажирский авиалайнер.

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