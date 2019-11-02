Сбитый самолет не отклонялся от курса - МАУ
Украиснкий самолет, сбитый в Тегеране, не отклонялся от стандарного курса, сообщили на брифинге в субботу, 11 января, представители МАУ.
"Сейчас даже в самом заявлении Ирана существует намек на то, что наш экипаж действовал самостоятельно и действовал как-то не так, как мог", - сказал президент компании Евегний Дыхне.
Вице-президент Игорь Сосновский продемонстрировал слайды сайта Flightradar24, которые показывают траектории движения самолетов в аэропорту Тегерана 8 января, когда был сбит самолет.
"Самолет находится строго на линии пути", - отметил он.
Paths of all #PS752 departures from 2 Nov 2019 to 8 Jan 2020 (45 flights). First image focuses on horizontal position, second image displays vertical position. 8 Jan departure is red line in both images.https://t.co/gUyJmGyyrk pic.twitter.com/NJfTcC6w4N— Flightradar24 (@flightradar24) January 11, 2020
Также были продемонстрированы графики полетов самолетов МАУ по маршруту Тегеран-Киев в период со 2 ноября по 8 января.
"Никакого отклонения от каких-либо маршрутов, на которое кто-то хочет намекнуть, не было реально", - сказал Сосновский.
"Я присоединяюсь к президенту страны, который требует от иранских властей полностью и безоговорочно признать то, что произошло, без всяких "но", - добавил он.
Также Дыхне подтвердил, что вылет самолета был задержан из-за необходимости выгрузить избыток багажа.
В ходе брифинга Дыхне также рассказал о переговорах экипажа самолета с авиадиспетчером и ответил на вопрос о компенсациях.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet