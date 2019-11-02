Сбитый самолет не отклонялся от курса - МАУ

Украинская компания выполняла рейс по маршруту Тегеран-Киев на протяжении длительного времени без изменений.

Самолет выполнял полет по инструкции, заверили в МАУ Офис президента

Украиснкий самолет, сбитый в Тегеране, не отклонялся от стандарного курса, сообщили на брифинге в субботу, 11 января, представители МАУ.

"Сейчас даже в самом заявлении Ирана существует намек на то, что наш экипаж действовал самостоятельно и действовал как-то не так, как мог", - сказал президент компании Евегний Дыхне.

Вице-президент Игорь Сосновский продемонстрировал слайды сайта Flightradar24, которые показывают траектории движения самолетов в аэропорту Тегерана 8 января, когда был сбит самолет.

"Самолет находится строго на линии пути", - отметил он.

Paths of all #PS752 departures from 2 Nov 2019 to 8 Jan 2020 (45 flights). First image focuses on horizontal position, second image displays vertical position. 8 Jan departure is red line in both images.https://t.co/gUyJmGyyrk pic.twitter.com/NJfTcC6w4N — Flightradar24 (@flightradar24) January 11, 2020

Также были продемонстрированы графики полетов самолетов МАУ по маршруту Тегеран-Киев в период со 2 ноября по 8 января.

"Никакого отклонения от каких-либо маршрутов, на которое кто-то хочет намекнуть, не было реально", - сказал Сосновский.

"Я присоединяюсь к президенту страны, который требует от иранских властей полностью и безоговорочно признать то, что произошло, без всяких "но", - добавил он.

Также Дыхне подтвердил, что вылет самолета был задержан из-за необходимости выгрузить избыток багажа.

В ходе брифинга Дыхне также рассказал о переговорах экипажа самолета с авиадиспетчером и ответил на вопрос о компенсациях.

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