Сбитый самолет не отклонялся от курса - МАУ

Украиснкий самолет, сбитый в Тегеране, не отклонялся от стандарного курса, сообщили на брифинге в субботу, 11 января, представители МАУ.

"Сейчас даже в самом заявлении Ирана существует намек на то, что наш экипаж действовал самостоятельно и действовал как-то не так, как мог", - сказал президент компании Евегний Дыхне.

Вице-президент Игорь Сосновский продемонстрировал слайды сайта Flightradar24, которые показывают траектории движения самолетов в аэропорту Тегерана 8 января, когда был сбит самолет.

"Самолет находится строго на линии пути", - отметил он.

Paths of all #PS752 departures from 2 Nov 2019 to 8 Jan 2020 (45 flights). First image focuses on horizontal position, second image displays vertical position. 8 Jan departure is red line in both images.https://t.co/gUyJmGyyrk pic.twitter.com/NJfTcC6w4N