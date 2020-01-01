В Умани усилили охрану могилы еврейского праведника Нахмана

Возле могильного комплекса раби Нахмана после конфликта усилили меры безопасности и установят видеонаблюдение.

В Умани после конфликта возле синагоги, который произошел 10 января между представителями охранной фирмы и хасидами, усилят охрану могильного комплекса раби Нахмана и продолжат оснащение средствами видеонаблюдения улиц. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Уманского городского совета.

"Для охраны могильного комплекса раби Нахмана будет привлечена Государственная служба охраны. Совместно с городским советом хасиды продолжат устанавливать камеры видеонаблюдения на всей территории историко-культурного центра брацлавских хасидов. Будет поддерживаться оперативная связь между сторонами с целью предотвращения подобных инцидентов", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято в воскресенье, 12 января, во время встречи во главе с городским председателем при участии представителей хасидов, полиции, в том числе отдельной группы полиции из Киева, Службы безопасности Украины.

Уманский городской совет акцентирует внимание на том, что никакого этнического или религиозного подтекста ни в начале, ни в течение конфликта события не имели. Инцидент произошел на бытовой почве, его участники тяжких телесных повреждений не имеют.

Информация о массовости, а также о применении ножей или палок сторонами конфликта не соответствует действительности.

Напомним, в октябре полиция завела 15 дел за время пребывания хасидов в Умани. Правоохранители зарегистрировали незаконное обращение с оружием, хранение наркотических средств, кражу и грабеж.

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