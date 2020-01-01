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Умерла украинка, которую с инсультом на остановке бросил польский бизнесмен

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Работодатель оставил женщину с инсультом на улице в Польше. Родители перевезли ее в Украину и ухаживали.
Польский бизнесмен бросил на скамейке остановки парализованную украинку
Польский бизнесмен бросил на скамейке остановки парализованную украинку
kurierlubelski.pl

Умерла Оксана Харченко, которую летом 2018 года польский работодатель бросил парализованной после инсульта на скамейке. Об этом сообщил бывший Почетный консул Украины в Познани, председатель общественно-культурного общества Польша-Украина Витольд Хоровский в Facebook.

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После инсульта в Польше Оксана Харченко находилась у родителей в селе во Львовской области. Как отметил экс-консул, туда он завез ее после многих месяцев тяжелой реабилитации.

В общем, ее состояние было хорошим, однако двигаться самостоятельно она уже не могла. Также отмечается, что Оксана Харченко страдала от почечной недостаточности.

Напомним, в Польше украинец устроил стрельбу из-за зарплаты.Полиция Польши задержала гражданина Украины за вооруженное нападение на работодателя. Ему грозит три года тюрьмы.

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Теги: Польша, смерть, инсульт, работодатели, украинка, поляки
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