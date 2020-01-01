Умерла украинка, которую с инсультом на остановке бросил польский бизнесмен

Работодатель оставил женщину с инсультом на улице в Польше. Родители перевезли ее в Украину и ухаживали.

Умерла Оксана Харченко, которую летом 2018 года польский работодатель бросил парализованной после инсульта на скамейке. Об этом сообщил бывший Почетный консул Украины в Познани, председатель общественно-культурного общества Польша-Украина Витольд Хоровский в Facebook.

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После инсульта в Польше Оксана Харченко находилась у родителей в селе во Львовской области. Как отметил экс-консул, туда он завез ее после многих месяцев тяжелой реабилитации.

В общем, ее состояние было хорошим, однако двигаться самостоятельно она уже не могла. Также отмечается, что Оксана Харченко страдала от почечной недостаточности.

Напомним, в Польше украинец устроил стрельбу из-за зарплаты.Полиция Польши задержала гражданина Украины за вооруженное нападение на работодателя. Ему грозит три года тюрьмы.

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