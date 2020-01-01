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Под Кабмином проходит митинг за отставку Милованова

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Митингующие утверждают, что новый закон о труде подразумевает разрушения трудового законодательства и трудовых прав.
Под Кабмин пришли несколько сотен активистов
Под Кабмин пришли несколько сотен активистов
Вести.юа
 
Активисты профсоюзов устроили акцию под зданием правительства против нового трудового закона в четверг, 16 января, фото публикуют Вести ua.
 
Участники акции добиваются отставки министра экономики Тимофея Милованова.
 
 
Под зданием Кабмина насчитывалось несколько сотен протестующих, они также привезли с собой мегафон.
 
"Мы обращаемся к премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием срочно остановить процессы законодательного разрушения трудового законодательства и трудовых прав, а также законодательства про деятельность профсоюзов", - заявляют активисты. 
 
Еще митингующие требуют отставки главы парламентского комитета Галины Третьяковой. По их словам, "трудовая реформа Кабмина - это брутальное нарушение трудовых прав человека".
 
 
 
Позже они направились к Верховной Раде Украины. 
 
Как сообщалось, акция профсоюзов прошла также 15 января под Верховной Радой. Митингующие выступали против закона "О труде".
 
Напомним, в минэкономики рассказали о новом законе о труде. Изменения коснутся также расторжения трудового договора.
 
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Теги: законы, митинг, акция, Кабмин Украины
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Источник: korrespondent.net

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