Под Кабмином проходит митинг за отставку Милованова

Митингующие утверждают, что новый закон о труде подразумевает разрушения трудового законодательства и трудовых прав.

Под Кабмин пришли несколько сотен активистов Вести.юа

Активисты профсоюзов устроили акцию под зданием правительства против нового трудового закона в четверг, 16 января, фото публикуют Вести ua.

Участники акции добиваются отставки министра экономики Тимофея Милованова.

Под зданием Кабмина насчитывалось несколько сотен протестующих, они также привезли с собой мегафон.

"Мы обращаемся к премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием срочно остановить процессы законодательного разрушения трудового законодательства и трудовых прав, а также законодательства про деятельность профсоюзов", - заявляют активисты.

Еще митингующие требуют отставки главы парламентского комитета Галины Третьяковой. По их словам, "трудовая реформа Кабмина - это брутальное нарушение трудовых прав человека".

Позже они направились к Верховной Раде Украины.