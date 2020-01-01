Под Кабмином проходит митинг за отставку Милованова
Митингующие утверждают, что новый закон о труде подразумевает разрушения трудового законодательства и трудовых прав.
Активисты профсоюзов устроили акцию под зданием правительства против нового трудового закона в четверг, 16 января, фото публикуют Вести ua.
Участники акции добиваются отставки министра экономики Тимофея Милованова.
Под зданием Кабмина насчитывалось несколько сотен протестующих, они также привезли с собой мегафон.
"Мы обращаемся к премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием срочно остановить процессы законодательного разрушения трудового законодательства и трудовых прав, а также законодательства про деятельность профсоюзов", - заявляют активисты.
Еще митингующие требуют отставки главы парламентского комитета Галины Третьяковой. По их словам, "трудовая реформа Кабмина - это брутальное нарушение трудовых прав человека".
Позже они направились к Верховной Раде Украины.
Как сообщалось, акция профсоюзов прошла также 15 января под Верховной Радой. Митингующие выступали против закона "О труде".
Напомним, в минэкономики рассказали о новом законе о труде. Изменения коснутся также расторжения трудового договора.
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