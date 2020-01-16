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Депутатам раздадут планшеты для работы

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Вводится термин "письменная форма документа", который может быть как бумажным, так и электронным.
Электронный документооборот упростит жизнь нардепам
Электронный документооборот упростит жизнь нардепам
Рада ТВ
 
Уже с начала новой сессии Верховной Рады законопроекты и поправки к ним не будут распечатываться, для работы с электронными документами депутатам выдадут специальные планшеты, пишет в четверг, 16 января, LB.ua.
 
"Никаких кип бумаги, которые тиражируются сегодня для депутатов, а потом идут в мусорник с 4 февраля не будет. Тот депутат, которому будет нужна распечатка конкретного законопроекта, получит ее по своему требованию. А уже с начала четвертой сессии, то есть с сентября электронного форма документооборота станет основной, кроме некоторых исключений", - сказал докладчик законопроекта  №2492 Павел Фролов.
 
Законопроекты и поправки к ним также будут вноситься в электронном формате с цифровой подписью депутата.
 
Напомним, в  декабре стало известно, что Управление делами Аппарата Верховной Рады заказало 528 сенсорных планшетов на общую сумму 13,8 миллионов гривен.
 
В ноябре депутаты утвердили смету Верховной Рады Украины на 2020 год. На осуществление законотворческой работы парламента направят 1 млрд 53 млн 383,1 тыс. грн.
 
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Теги: законы, электроника, Верховная Рада, планшет
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Источник: korrespondent.net

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