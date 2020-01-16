Депутатам раздадут планшеты для работы

Вводится термин "письменная форма документа", который может быть как бумажным, так и электронным.

Уже с начала новой сессии Верховной Рады законопроекты и поправки к ним не будут распечатываться, для работы с электронными документами депутатам выдадут специальные планшеты, пишет в четверг, 16 января, LB.ua.

"Никаких кип бумаги, которые тиражируются сегодня для депутатов, а потом идут в мусорник с 4 февраля не будет. Тот депутат, которому будет нужна распечатка конкретного законопроекта, получит ее по своему требованию. А уже с начала четвертой сессии, то есть с сентября электронного форма документооборота станет основной, кроме некоторых исключений", - сказал докладчик законопроекта №2492 Павел Фролов.

Законопроекты и поправки к ним также будут вноситься в электронном формате с цифровой подписью депутата.

Напомним, в декабре стало известно, что Управление делами Аппарата Верховной Рады заказало 528 сенсорных планшетов на общую сумму 13,8 миллионов гривен.