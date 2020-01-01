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"Не освобождает от грехов": В ПЦУ рассказали про купание на Крещение

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В ПЦУ развенчали мифы о нырянии в прорубь на Крещение.
В ПЦУ рассказали про Крещенские купания
В ПЦУ рассказали про Крещенские купания
ПЦУ

В Православной Церкви Украины, накануне праздника Крещения 19 января, рассказали, что купание в проруби в этот день не принесет верующим очищения и не поможет "смыть грехи". Об этом говорится в сообщении на странице ПЦУ в Facebook. 

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"В течение последних лет 19 января во время или после Большого освящения все чаще наблюдаем такую картину: в водоемах устраиваются массовые ныряния и купания с целью «смыть грехи» в освященной воде. Возлюбленные братья и сестры, омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не «освобождает» от грехов. Церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения", - написали в ПЦУ.

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В ПЦУ также отметили, что на Крещение нет нужды просить у священника "побрызгать побольше" и запасаться канистрами с водой. 

"На Крещение нет нужды просить священника "побрызгать больше", ведь нет понятия "разбавленной святости". Нет необходимости запасаться водой в крупнейших бидонах или канистрах - ведь тот, кто принесет на освящения даже самую банка, но вместе с темными помыслами и пустым сердцем, не получит «большей святости». Не от количества воды зависит святость и степень полученных даров Божественной благодати, а от того, как вы приближаетесь к Господу, от вашего образа жизни, ваших изменений в душе, веры, ваших дел".



Напомним, Епифаний рассказал, что ПЦУ готовится признать еще четыре церкви.

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Теги: ПЦУ, Крещение, Епифаний, прорубь
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