На Донбассе сепаратисты маскируют танки и артиллерию

Боевики на востоке Украины активно маскируют артиллерию и бронетехнику на линии соприкосновения сторон.

Российские наемники в “авральном порядке“ активизировали мероприятия по маскировке боевых позиций танков и артиллерийских систем РСЗО, расположенных вблизи линии соприкосновения сторон. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Так, вооружение готово к немедленному применению и находится на расстоянии, меньше установленных договоренностей, что является нарушением Минских соглашений об отводе тяжелого вооружения.

В Минобороне также добавил, что боевики принимают меры по ограничению допуска граждан к отдельным населенным пунктам на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства, - заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее СБУ расследует деятельность трех депутатов-сепаратистов на Донбассе.

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