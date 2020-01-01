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В Украине в 2020 в пожарах погибли 133 человека

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С начала года 133 человека погибли и еще 99 получили ранения в результате пожаров. Больше половины возгораний произошло в домах украинцев.
В Украине с начала года на пожарах погибли 133 человека
В Украине с начала года на пожарах погибли 133 человека
Киев24

В результате пожаров в Украине с начала 2020 года погибли 133 человека, еще 99 человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 18 января.

"С начала 2020 года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 133 и 99 человек соответственно. При этом, из 2268 пожаров, больше половины случаев произошли именно в помещениях граждан", - сказано в сообщении.

Чаще всего гибнут люди в результате собственной неосторожности. В частности, при нарушении правил эксплуатации печного отопления и бытовых нагревательных приборов, по неосторожности во время курения, в случае оставления без присмотра спичек и зажигалок в доступных для детей местах и тому подобное.

Напомним, что почти на всех объектах есть нарушения пожарной безопасности. Зачастую речь идет о неисправности автоматических противопожарных систем, требующих ремонта электросистемах или отсутствие противопожарного оборудования как такового.

Ранее под Черниговом в сгоревшем доме нашли два тела. Пожар произошел в одном из дачных домов на территории садоводческого общества. Обнаружена тела двух мужчин, но их личности пока не установлены.

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Теги: пожар, пожарные, пострадавшие, погибшие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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