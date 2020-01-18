В Раде создали депутатское объединение "в защиту семейных ценностей"

В объединение вошли более 300 нардепов. Целью объединения задекларирована "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды".

Более 300 депутатов Верховной Рады вошли в межфракционное объединение "Ценности, достоинство, семья". Об этом заявил инициатор и глава объединения, народный депутат от Слуги народа Святослав Юраш в субботу, 18 января.

"Каминг аут. Должен признаться Вам всем, что я сторонник вечных ценностей. В молодости прошел через все стадии деконструктивистских глупостей, релативистских банальностей и других деструктивных фривольностей. К счастью - вырос", - начал свое заявление 23-лений нардеп.

Юраш написал, что "в союзе с длинным списком западных и отечественных консервативных деятелей, политиков и мыслителей" будет работать, чтобы защитить "ценности, которые помогают прожить жизнь, достойную истории".

Затем нардеп объявил о создании межфракционного объединения "Ценности, достоинство, семья", в которое вошли более 300 депутатов, что сделало его самым больным депутатским объединением в Раде.

Целью межфракционного депутатского объединения является "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды".

Как пишет Юраш, объединение будет готовить законопроекты, призванные "укреплять семейные ценности, принципы достойного общества и воспитания на основе семейных ценностей детей и молодежи".

Напомним, что ранее Рада приняла скандальный закон по ФОПам. Принятый законопроект вводит лимиты для предпринимателей, а также повышает акциз на сигареты и ренту на руду.

Также сообщалось, что Рада отклонила законопроект о Бюро финрасследований. Планировалось, что Бюро станет новым органом расследования преступлений в сфере финансов и смежных сферах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet