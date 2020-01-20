Благотворительных взносов в больницах Украины не будет - Скалецкая

По словам министра, медицинские учреждения будут финансироваться по контрактам.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала о том, что благотворительных взносов от пациентов в больницах больше не будет. Об этом она сообщила в интервью Сегодня.

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По словам министра, неформальные платежи должны уйти в прошлое. Вместо это финасировать больницы должны НСЗУ, местные бюджеты, страховые компании.

“Неформальных платежей, благотворительных взносов – не будет. Если такие вещи будут, для этого есть горячая линия 16-77, по которой мы будем собирать такие жалобы“ - отметила Скалецкая.

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При этом министр опровергла возможность сооплаты определенных услуг пациентом, которая предусматривалась Законом о государственных финансовых гарантиях. По словам Скалецкой, сейчас проводится работа над моделями, как может быть дофинансирована медицина.

“Также в этом году мы рассчитываем, что будем иметь широкое обсуждение подготовки законопроекта о модели страхового медицинского обеспечения, которое даст возможность дофинансировать оказание медицинской помощи. На сегодня есть разные мнения, как это сделать, пока у нас нет рабочей группы“ - рассказала министр.

Напомним, Минздрав презентовал новую бюджетную программу.

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