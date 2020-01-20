Обыски в Херсоне: СБУ показала стелаж денег
В Херсоне сегодня провели масштабные обыски по делу Гандзюк. Был задержан подозреваемый в руководстве бандой.
СБУ подвтердила информацию о задержании обвиняемого по делу об убийстве херсонской активисты Екатерины Гандзюк после массовых обысков в Херсоне в понедельник, 20 января.
Пресс-служба СБУ проиллюстрировала сообщение двумя фото, на одном из которых пачки денег лежат на стелажах. При этом не сообщается, что это за деньги и о какой сумме идет речь.
"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора задержали бывшего помощника нардепа по подозрению в руководстве преступной организацией. Этот человек проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк", - говорится в сообщении.
Как известно, обвиняемым является бывший помощник нардепа Игорь Павловский, о задержании которого ранее сообщили СМИ.
В СБУ также сообщили, что лица, которые подозреваются в нападении на Гандзюк, причастны и к совершению других тяжких преступлений. "Поэтому обыски проводятся для получения дополнительных доказательств. А руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, сообщено о подозрении. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, сообщается, что СБУ провела обыски у председателя Херсонского облсовета, бывшего председателя Херсонской ОГА, его заместителя и других лиц. На данный момент 9 лицам сообщено о подозрении.
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