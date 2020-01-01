Гончарук занялся зарплатами топ-чиновников

Глава Кабмина поручил Минэкономики подготовить предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров.

Премьер-министр Алексей Гончарук инициировал пересмотр зарплат топ-менеджеров государственных компаний и наблюдательных советов. Об этом Гончарук во вторник, 21 января сообщил на своей странице в Facebook.

По словам премьера, он поручил Министерству экономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и членов наблюдательных советов.

"Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - отметил Гончарук.

Напомним, во время встречи с премьер-министром президент Владимир Зеленский поручил Кабмину урегулировать ситуацию с премиями в Нафтогазе. Президент подчеркнул, что в случае, если правительству не удастся урегулировать ситуацию с премиями, за дело возьмутся юристы.

Как известно, согласно контракту, топ-менеджеры НАК Нафтогаз Украины получат премию в размере 1% от $2,9 млрд, которые Газпром выплатил по решению Стокгольмского арбитража - это примерно $29 млн, или 700 млн гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet